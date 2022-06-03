100 дней войны: враг потерял почти 31 тысячу военных

Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 3 июня ликвидировали около 30 тысяч 950 российских военных, что на 100 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также уничтожено вражеских танков 1367 (+4 за сутки) единиц, боевых бронированных машин – 3366 (+12), артиллерийских систем – 661 ​​(+14), РСЗО – 207 (+0), средств ПВО – 95 (+0), самолётов – 210 (+0), вертолётов – 175 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14), крылатых ракет – 121 (+1), кораблей/катеров – 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4), специальной техники – 51 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, украинские защитники на Южном направлении за сутки уничтожили 24 российских захватчика, танк и девять единиц другой военной техники.

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