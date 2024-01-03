ВСУ улучшили положение под Авдеевкой и продвинулись на Запорожском направлении 

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать агрессора, который не оставляет попыток взять «в клещи» город Авдеевка. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Об этом состоянием на 10 утра сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

Так, украинские войска за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и ещё 16 атак — в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

«Юго-восточнее Новобахмутовки наши подразделения улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается также, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника неподалёку Работино Запорожской области. В районе Вербового украинские войска продвинулись вперёд, заставив врага покинуть некоторые позиции.

В общем, Силы обороны Украины своими активными действиями продолжают наносить российским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, подчёркивается в оперативной сводке Генштаба.

Одесса News информировала, что 29 декабря 2023 года во время поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая находится в Авдеевке.

На главном фото: бойцы 47-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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