Франко-итальянский ЗРК SAMP-T уже развёрнут в Украине

Франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, который получила Украина, уже развёрнут и защищает жизни украинцев.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 19 июня, выступая перед участниками Парижского авиасалона, сообщает издание Гордон со ссылкой на телеканал Rai News.

«Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP-T теперь развёрнут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей», – отметил Макрон.

Это первое официальное подтверждение начала эксплуатации SAMP-T в Украине. 5 июня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что комплекс находится в процессе подготовки к работе.

Для справки. SAMP-T Mamba – первая европейская противоракетная система средней дальности, более новый аналог американского ЗРК Patriot. Предполагается, что она поможет Украине противостоять российским беспилотникам, ракетам и самолётам.

Как сообщала Одесса News, в феврале во время визита в Киев новый пакет военной помощи Украине, в который, кроме прочего, вошел ЗРК SAMP-T, анонсировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В этом же месяце украинские военные начали обучение на SAMP-T.

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