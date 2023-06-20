Одесский театр музкомедии покажет фолк-мюзикл о любви сечевого стрелка

24 и 25 июня Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного покажет представление о войне во время войны. Но жизнь, к счастью, создана таким образом, что рядом с драмами и трагедиями всегда бывает много комедий, что подтверждается чрезвычайно большим спросом на лёгкий жанр в стрессовых ситуациях.

Оперетта «Шарика» с либретто и музыкой Ярослава Барнича и словами к песням Юрия Шкрумелюка в театре Музкомедии превратилась в фолк-мюзикл «Любовь сечевого стрелка» — романтическую, полную юмора и бескомпромиссного патриотизма историю любви сечевого стрелка Степана к мадьярской девушке Шарике.

События происходят во время Первой мировой войны в Закарпатье, где в живописном мадьярском посёлке уставшее от страданий сердце Степана Балинского обретает любовь всей своей жизни. Впереди у главных героев тяжёлые испытания на пути к счастью, но спектакль лёгкий, весёлый, окрашенный мелодичной музыкой Ярослава Барнича, который сам был на службе в сечевом стрелецтве стрельбе.

Премьера оперетты состоялась в 1934 году. С приходом советской власти все оперетты Барнича были запрещены. Композитор эмигрировал в США. Во время войны клавир, партитура и либретто оперетты были потеряны и восстановлены в США, и только в середине 90-х годов, когда Украина завоевала независимость, дочь композитора Ирина Барнич-Дубас смогла передать материалы оперетт «Шарика» и «Гуцулка Ксеня» на родину автора.

Главные герои, как и сама оперетта, выдержали проверку войной и временем.

Спектакль в 2-х действиях.

Стоимость билетов от 50 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3.

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