Даже если ты не йог, в августе в Одессе им станешь

1-6 августа в 85 км от Одессы планируется большой и симпатичный летний фестиваль йоги и музыки на Чёрном море «Аватар».

Выросший из поездки на море маленькой группы киевских и одесских йогов, фестиваль превратился в одно из самых масштабных событий в йоге.

На фестивале максимально реализуется вожделенный принцип “совместить приятное с полезным” – здесь самые глубокие практики и знания органично совмещены с августовским морем, весельем, музыкой, чаем и радостным общением.

Организаторы пригласили в программу фестиваля ведущих и заслуженных мастеров, авторов методик, руководителей школ – тех, кому есть чем поделиться из личной многолетней практики. Главное слово здесь – практика. В программе «Аватара» нет тех, кто учит, не практикуя сам, кто решил учить, следуя моде на коучинг, а не из глубокого осознания наличия чего-то, чем можно делиться. Здесь никто никого не переубеждает и не спорит – отсюда – умиротворённая атмосфера, много спокойствия, дурашливости, радости и много тишины в душе.

Здесь ты сам, потому что очень много осознанности, но и не сам – ты как дома, не нужно ни с кем знакомиться, все становятся близкими очень природно, без предварительных неловкостей и церемоний.

Фестиваль не создан приверженцами какой-то одной традиции, идеологии или школы – отсюда открытость и разнообразие практик и подходов. И дух свободы.

Начинающий может попробовать и выбрать традицию по душе, а практикующие не ощущают рамок и ограничений догматов одной школы. Поэтому на фестивале так легко дышится. Эта энергия свободы располагает к новым осознаниям.

Бывает, субботним утром 5 минут внимания и чашка кофе близкому человеку дарят ощущение праздника на все выходные.Так и «Аватар» – казалось бы, всего одна неделя – но весь объём трансформаций и проявленной любви сохраняет наш ум спокойным, а нас гармоничными ещё много месяцев после фестиваля.

Вот какие потоки и локации будут на фестивале в этом году:

Главный (он же Grandmasters) – знания от всемирно признанных, заслуженных мастеров, для тех, кому нужно углубиться в практике. По завершению курса Grandmasters выдаётся сертификат. Доступ даёт билет уровня PRO. Замечательная возможность пожить бок-о-бок с теми, кто нас вдохновляет.

Shiva и Shakti – потоки с более молодыми, но не менее яркими и талантливыми мастерами, деление в названии условное (на мужские — силовые, на выносливость, волевые — и женские — чувственность, грация, а также то, что любят больше девочки – танец мандала, йога для лица, мехенди и т.п.) практики.

Meditation Space – уединённое, тихое место, где можно попрактиковаться и научиться медитациям различных традиций.

Inbody Space – пространство контактных, телесных, танцевальных практик, много массажа и техник для здоровья тела.

Transformation Space – место для трансформационных игр, арт-терапии, творчества и других развивающих практик, йогой не являющихся, но йогами любимых.

Лекторий – лекции о питании, аюрведе, астрологии и всем, что интересно йогам.

Kid Space – место, где больше 15 мастеров будут заниматься карапузами. В программе не только интересные виды йоги для детей (например, jungle yoga, детская акро-йога), но и сказки, игры, рукоделие, кулинарные классы и многое другое. Всем детям вход на фестиваль бесплатный.

Beach Space – занятие утренними дыхательными практиками прямо на пляже, цигун. Тут же проходят чайные церемонии на рассвете, днём – занятия по плавите садхане, игры в фрисби, а по вечерам – мантра-джем, файер-шоу, барабаны, шаманские танцы у костра.

Fly Yoga Space – отдельная площадка для любителей ощутить невесомость, оторваться от земли и пойожиться в гамаках. Более 10 мастеров fly yoga со всей страны.

Music Stage – вечером музыка и живые выступления музыкальных коллективов в стиле world, ethno, reggae, new age. Завершают вечер медитативные сеты диджеев в стиле chill и ambient.

Учительская – отдельное место, где по графику мастера программы встречаются с желающими получить ответы на свои вопросы.

📣 Друзья! Продлили финальную «раннюю пташку» до завтра 1.07 (включительно), поторопитесь, пожалуйста.🔹 Ticket (билет тусовщика) — 95$🔹 Ticket PRO — 250$🔹 Teacher Ticket — 115$🎫 Подробную информацию о билетах можно найти тут — avatarfest.com.ua/tickets📆 До встречи на Аватаре! Gepostet von Avatar Yoga Festival am Dienstag, 30. Juni 2020

Помимо расписания, на территории обустроены:

Tea Space – множество чайных мастеров проводят церемонии разных традиций

Massage Space — уютные шатры с мастерами различных массажных техник

Фудкорт — веганская, вегетарианская и ведическая кухни

Yoga Market — йога товары, издания, хендмейд, украшения

Мехенди – место для мастериц рисунка хной

Спортивный уголок

Dating Space — место для знакомств и встреч. Ежедневный yoga dating. В этом потоке проходят свадьбы «Аватара» с церемониями бракосочетания.

Проживание на фестивале возможно в номерах на базе отдыха в с.Лебедевка. Номера и условия достаточно спартанские – для тех, кто предпочитает больше комфорта – проживание в мини-отелях и частных виллах рядом, в пешей доступности.

На фестивале есть кэмпинг. Место в кэмпинге предполагает возможность пользования душем, туалетом, есть уборка, за порядком следит комендант кэмпа. Палатка нужна своя.

Билеты. Доступ ко всем площадкам фестиваля, кроме Grandmasters Stage, доступен по обычному билету. Для доступа к главному потоку (Grandmasters) следует приобрести Ticket Pro.

Детям (до 16 лет) вход бесплатный.

До встречи под тёплым солнцем!

Сайт фестиваля: https://avatarfest.com.ua