ВВП Украины за 5 месяцев сократился почти на 6%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности (январь-май 2020 года), опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Так, по итогам января-мая 2020 года сокращение СИП (сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности) составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле 2020 г.), и, соответственно, сокращение объёмов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9% (в І кв. 2020 г. по уточненным данным Госстата падение ВВП составило 1,3% (п/п), что сейчас соответствует ранее обнародованным оценкам Минэкономики («минус» 1,2%))», — говорится в обзоре.

Одновременно отмечается, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений (в частности, возобновления деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также частично пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении) и работы метрополитена), о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности в мае 2020 года увеличился до 37 пунктов с 29,9 пунктов в апреле 2020 г., хотя значение показателя меньше 50 свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса.

Как сообщала Одесса News, сопредседатель фракции Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя финансово-экономическую ситуацию в Украине, сказал, что «без работающей экономики у страны не будет средств на борьбу с эпидемией».