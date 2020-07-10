В Одесской области двое 17-летних убили и расчленили 68-летнего турка

В Одесской области полицейские задержали двух несовершеннолетних по подозрению в убийстве иностранца.

Как сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, 17-летние парень и девушка проникли в квартиру потерпевшего, убили его, а потом расчленили тело и закопали на окраине города.

Отмечается, что об исчезновении 68-летнего гражданина Турции, который арендовал жильё в Белгород-Днестровском, в полицию сообщил его племянник. Осмотрев квартиру мужчины, правоохранители обнаружили в ней следы крови, а затем, отрабатывая круг общения, вышли на след тех, кто был причастен к его исчезновению.

Злоумышленниками оказались 17-летние жители района — парень и его девушка, которая ранее имела отношения с потерпевшим. Тщательно подготовившись, они ночью пришли домой к мужчине, через окно проникли в его квартиру и убили, нанеся многочисленные удары ножом в область головы и шеи. А чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили, разложили по сумкам и закопали у лимана за городом.

Мотивом своего поступка пара называет личные неприязненные отношения, месть за интимные отношения девушки с погибшим.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершённое по предварительному сговору группой лиц. Им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следственные действия продолжаются.



Как сообщала Одесса News, Раздельнянским районным судом Одесской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в нанесении им тяжких телесных повреждений собственной жене, от которых она скончалась. Убийца получил 10 лет лишения свободы.

Фото и видео: Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области