Задержаны подозреваемые в убийстве одесской чеченки Амины Окуевой

12 января правоохранители задержали подозреваемых в убийстве общественной активистки, военнослужащей Амины Окуевой и ранении её мужа Адама Осмаева.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области на своей странице в Facebook.

«Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. На счету преступников ещё два заказных убийства, совершённых в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков», — говорится в сообщении.

Одним из задержанных подозреваемых является организатор этого преступления, о чём заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Всего в состав группы входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство её мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом этой преступной группы», — сказал Клименко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идёт о «группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой».

По словам Авакова, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

Как сообщала Одесса News, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым.

Фото: Нацполиция