За две недели полицейские Одесчины пресекли деятельность 112 игорных заведений

Полицейские Одесской области продолжают мероприятия, начатые 20 декабря 2019 года, по недопущению незаконного функционирования игорных заведений на территории Украины.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины Одесской области.

«Полицейские открыли 400 уголовных производств по фактам занятия игорным бизнесом. Кроме того, 34 организаторам незаконного бизнеса сообщено о подозрении. Из них 16 лицам — за совершение преступления в составе организованной преступной группы и 11 — за участие в преступной организации. В суд направлен один обвинительный акт в отношении организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего прекращена незаконная деятельность 957 объектов игорного бизнеса. Среди них — 8 казино, 12 залов для игры в покер, 49 залов игровых автоматов и 888 интерактивных клубов и букмекерских контор. При этом деятельность 112 заведений разоблачили в течение двух недель.

Всего у правонарушителей изъято 18 500 единиц игрового оборудования, приблизительная общая стоимость которого достигает 78 миллионов гривен.

В настоящее время продолжается работа мобильных групп сотрудников полиции и представителей районных и областной государственных администраций по демонтажу рекламных баннеров и стендов фасадов игорных заведений. Также правоохранители и представители органов местного самоуправления будут отключать в заведениях, которые возобновили работу, свет и воду.

В то же время сотрудники киберполиции работают над установлением лиц, осуществляющих администрирование сайтов онлайн-казино.

Кстати. Всего в Украине полицейские пресекли деятельность почти 5 300 игровых заведений.

Фото: Нацполиция