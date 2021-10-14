Тело нардепа Полякова предали земле, но причины смерти остались на поверхности

В Чернигове попрощались с народным депутатом Украины Антоном Поляковым. Отпевание состоялось в местном Спасо-Преображенском соборе, похоронили на кладбище «Яцево» в Чернигове, помянули в ресторане «Градецкий».

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сожительница Полякова народный депутат Анна Скороход.

Одесса News информировала о том, что 8 октября в Днепровском районе Киева обнаружили мёртвым народного депутата Антона Полякова. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

По предварительным данным, Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Позже стало известно, что в организме Полякова эксперты обнаружили метадон и алкоголь.

Следствие рассматривает две версии смерти народного депутата: или он сам принял препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Следствие ожидает результатов других судебно-медицинских исследований.

«То, о чём сегодня говорят, не похоже на то поведение, которое я лично видел со стороны Полякова. То есть, вопросы есть», — сказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сопредседатель депутатской группы «За будущее» в ВР Тарас Батенко отметил, что наркотических веществ Поляков не употреблял, по крайней мере, коллеги такого не замечали.

«Абсолютно здоровый человек, энергичный, жизнерадостный, который достаточно жёстко отстаивал свою гражданскую позицию. Поэтому у нас сразу возникает вопрос, насколько это была естественная смерть», — отметил Батенко.

Следствие рассматривает 3 версии, и версия о естественной смерти не является приоритетной, о чём заявил директор Департамента коммуникации МВД Артём Шевченко.

«Сейчас есть версия, что его отравили, то есть Поляков не знал о том, что он принимает (метадон, — ред.), но принял. Есть также версия, что знал и принял самостоятельно — по своей доброй воле. И есть версия, но она после выявления определённых химических веществ в организме, безусловно, не является приоритетной, что это так внезапно наступила естественная смерть», — сказал Шевченко.

Он добавил, что поскольку эксперты не дали окончательный ответ о влиянии выявленного метадона на сам факт смерти, то версия о естественной смерти пока остаётся.

О последних часах жизни умершего нардепа рассказал глава столичной полиции Иван Выговский, по словам которого перед смертью с нардепом был его знакомый Руслан Джамбулатов.

«Знакомый предложил нашему погибшему поехать к сожительнице, однако в связи с бытовыми проблемами — ссорой со своей сожительницей, он не захотел ехать, и они около полутора часов ездили по разным местам. После этого знакомому надоело общение с погибшим, и он предложил ему на такси добраться домой», — сообщил полицейский чин.

Далее, как рассказал Выговский, Поляков пересел в такси, водитель которого нарушил правила дорожного движения — пересёк двойную дорожную разметку, и его остановил патруль. Во время проверки документов у таксиста они увидели на заднем сиденье Полякова в полулежачем состоянии.

«Полицейские спросили, что с ним. Таксист сообщил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, и ему стало плохо. Проверив состояние нашего погибшего, полицейские увидели, что ему необходима медицинская помощь. В связи с этим сразу вызвали карету медицинской помощи и самостоятельно пытались оказать ему помощь. По прибытию медиков были проведены соответствующие мероприятия, однако пострадавший умер», — отметил Выговский.

Таксист впоследствии изменил свои показания, — сообщил Шевченко.

«У нас есть установленный свидетель, и он дал показания … Те показания, которые он сейчас даёт уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова — ред.)», — заявил Шевченко.

По его словам, таксист вначале сказал, что пассажира подобрал случайно. На самом деле, он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

Официальный представитель МВД отметил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков находился и контактировал в вечер и ночь смерти.

«С ним (таксистом — ред.) сейчас работники правоохранительных органов проводят разные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трёх свидетелей, кроме потерпевшего. Ибо есть ещё третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым — ред.) в компании», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что пока по данному делу подозрений никому не сообщено.

Антон Поляков — предприниматель из Чернигова. В Верховную Раду прошёл по списку партии «Слуга народа». Член депутатской группы «Партия «За будущее», председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

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