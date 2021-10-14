В Одессе отмечают День защитников и защитниц Украины

Сегодня, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы празднуют День защитников и защитниц, День казачества и День создания Украинской Повстанческой Армии.

Накануне, 13 октября, в 59-м доме офицеров Одессы проведено торжественное собрание по случаю праздника. Присутствовало руководство органов военного управления и личного состава воинских частей Одесского гарнизона, представители командования ВМС ВС Украины во главе с руководителем украинского флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапой. Были волонтёры, представители местной власти и духовенства.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook ВМС ВСУ.

Участники торжественного собрания почтили память погибших на востоке защитников Украины. Личный состав поздравило командование Одесского гарнизона и глава украинских ВМС Алексей Неижпапа.

«Главной движущей силой нашего развития есть люди — солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы. Сознательные патриоты, которые нацелены только на победу и мотивированы на сознательную службу как смысл своей жизни. Украина и её Вооружённые Силы имеют чёткий и необратимый курс на отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины, европейской и евроатлантической интеграции. Ключевым залогом нашей победы, по моему глубокому убеждению, наше единство и вера друг в друга, являющихся основой нашей силы, — отметил глава украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Финалом праздничной программы стал концерт, подготовленный Центром военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины совместно с творческими коллективами Одессы.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий поздравил жителей области с Днём защитников и защитниц.

В поздравлении, в частности, говорится. что «Одесская область занимает особое место в обороноспособности государства, ведь в нашем регионе расположены почти все рода войск и полная инфраструктура сил обеспечения. Военнослужащие оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооружённых сил Украины, Воздушного командования «Юг» Воздушных сил Вооружённых сил Украины, Военно-морских сил Вооружённых сил Украины стоят на защите границ нашего государства, осознавая своё высокое предназначение охранять жизнь нашего народа, всегда готовы к выполнению сложных задач современности».

Также Гриневецкий сказал, что более четырнадцати с половиной тысяч военных на востоке Украины — наши земляки, жители Одесской области.

Сегодня утром в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Г.Шевченко в Одессе прошло возложение корзин и цветов к памятнику Т.Г.Шевченко в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. Также состоялся молебен за защитников и защитниц Украины.

Одесса News проинформировала о том, как Одесская епархия отмечает празднование Покрова Пресвятой Богородицы,

Фото: Facebook/ВМС ВСУ

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