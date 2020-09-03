ВМС сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет «Нептун»

В следующем году ВМС Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ «Нептун» и разместят их в южных областях, имеющих выход к Азовскому и Чёрному морям.

Об этом командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил АрмияInform.

«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Чёрного и Азовского морей. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», которая приступит к выполнению задач по назначению», — подчеркнул контр-адмирал.

По словам руководителя флота, этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Тактико-технические характеристики «Нептуна» действительно мощные: дальность пуска ракеты — до 280 км, что вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полёта ракеты составляет до 1 000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полётный путь. Также каждая ракета оснащена головкой самонаведения, имеющей сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года на полигоне «Алибей» на юге Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 «Нептун».