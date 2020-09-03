В Амстердаме идёт борьба за скифское золото

Апелляционный суд Амстердама 2 сентября начал слушания по делу о принадлежности «скифского золота», коллекцию которого привезли в нидерландский музей на выставку «Крым: золото и тайны Чёрного моря» ещё до оккупации полуострова Россией.

Как сообщает Укринформ, суд начал заседание с рассмотрения украинского ходатайства об отводе судьи, поскольку Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о его предвзятости.

В частности, по информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» по делу против ОАО «НК «ЮКОС2», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делам в пользу «Промнефтьстрой». А представительство интересов «Промнефтьстрой» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о «скифском золоте».

Слушания по отводу судьи так и не были доведены до логического завершения, поскольку судье стало плохо, и был объявлен перерыв.

До перерыва успели выступить два нидерландских адвоката, представляющие Украину. Судья, об отводе которого просит украинская сторона, не успел завершить свое выступление.

После перерыва было объявлено, что адвокат крымских музеев и представитель амстердамского музея Алларда Пирсона могут подать свои выступления в письменной форме. После подачи письменных выступлений заседание закрыли.

Решение об отводе судьи должно быть теперь вынесено ориентировочно 28 октября 2020 года.

Кстати. Это уже не первое ходатайство украинской стороны об отводе судьи. 1 ноября 2019 суд в Гааге отклонил его, поскольку не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи. Производство по сути было приостановлено до решения вопроса об отводе. Позже Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи.

Ранее, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда. «Скифское золото», пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу.

Нидерландский адвокат Маартен Сандерс, представляющий интересы Украины в деле о «скифском золоте», отметил, что в этом году были обнаружены дополнительные материалы, свидетельствующие о предвзятости судьи и его связях с РФ.

«В прошлом году состоялись слушания в Гааге относительно отвода судьи господина Оранье, так как 10 лет назад он был причастен к делу относительно ЮКОСа, а также по причине его знакомства с двумя адвокатами, которые тогда сражались бок о бок с ним, и которые сегодня представляют интересы крымских музеев. Мы считаем, что это компрометирует его как председательствующего судью. Однако он обжаловал такое решение, и суд в прошлом году признал, что господин Оранье был прав, и суд не видит никаких проблем. Мы приняли такое решение, однако в середине этого года мы получили от одного адвоката много информации и документов. Они указывали на то, что судья Оранье не говорил всей правды во время той встречи. Это заставило нас чувствовать себя очень неудобно, поэтому мы снова поднимаем этот вопрос. Ведь мы считаем, что нельзя иметь дело с судьёй, который говорит не всю правду. Поэтому это слушание было полностью посвящено вопросу, действительно ли Оранье говорил всю правду во время заседания прошлого года», — акцентировал адвокат.

Одесса News ранее сообщала о судебных тяжбах с РФ по делу о коллекции скифского золота.