Из зала суда: 8,5 лет — за разбойное нападение на одесситку

За совершение разбоя в Суворовском районе Одессы иностранца и жительницу Одессы приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Отмечается, что 31-летний гражданин Грузии и 22-летняя жительница Одессы, подозревались в совершении разбойного нападения в июле этого года на улице Кишинёвской в Суворовском районе Одессы на ранее незнакомую им 75-летнюю женщину.

Нападавшие распылили в глаза пенсионерке слезоточивое вещество с перечного баллончика, избили, завладели её имуществом и скрылись с места преступления.

Следствием установлено, что сообщники, которые находились в тесных дружеских отношениях, будучи ранее судимыми за совершение имущественных преступлений, на путь исправления не стали и решили снова совершить разбой с целью обогащения.

Приговором Суворовского районного суда злоумышленники признаны виновными и приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года разбойника, уроженца Крыма, срывавшего серёжки с ушей одесских женщин, посадили на 8 лет.

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