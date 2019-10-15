Владелец одесского отеля «Токио Стар» будет 60 суток носить электронный браслет

Киевский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры и адвокатов совладельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Чёрного по избранию ему меры пресечения.

Постановлением суда подозреваемого в нарушении правил противопожарной безопасности оставили под стражей с правом внесения залога в сумме 53 миллиона гривен.

Об этом сообщает Укринформ.

«Заслушав позиции сторон, суд решил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры — продлить на 60 суток содержание подсудимого Чёрного под стражей с правом внесения залога в размере 53 миллионов 87 тысяч 760 гривен. Суд отклонил ходатайство о передаче подозреваемого на поруки», — озвучил решение следственный судья Вадим Иванчук.

Адвокат подсудимого Дмитрий Ягунов сказал, что постановлением суда создана «беспрецедентная ситуация, когда суд своим решением поставил под сомнение институт поручительства в уголовном процессе. Слово главного раввина Юга Украины, по мнению суда, ничего не стоит …».

Ягунов добавил, что подаст апелляцию на решение суда.

Сам Чёрный, которому необходимо, согласно постановлению суда, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт, прокомментировал решение лаконично: «Это лучше, чем ничего», подтвердив, что будет обжаловать размер установленного судом залога.

Как сообщала Одесса News, вследствие ночного пожара в гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа погибли девять жильцов, ещё десять человек получили ожоги и были госпитализированы.

Совладельцам отеля Вадиму Чёрному и Сергею Дурачу органы следствия объявили подозрение в нарушении правил пожарной безопасности. Среди подозреваемых также старший администратор гостиницы Ирина Паровик, которую выпустили 11 октября из СИЗО под домашний арест, и администратор Оксана Ежак. Продолжают скрываться от правоохранителей подозреваемые Дурач и главный инженер отеля.

Фото: ТАЙМЕР