Мэра Рени Одесской области приговорили к 9 годам лишения свободы за взяточничество

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины озвучил приговор для городского головы Рени по делу о взяточничестве.

Об этом суд сообщил 17 апреля в Facebook.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными ренийского городского голову Измаильского района Одесской области и бывшего депутата местного совета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять и 10 лет соответственно», – говорится в сообщении.

Игорь Плехов

В ВАКС отметили, что обвиняемых на три года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти, а также приняли решение о конфискации всего принадлежащего им имущества.

«Обвиняемые высказали лицу просьбы предоставить им неправомерную выгоду в сумме $100 тыс. за обеспечение передачи в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. После получения части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. правонарушители были разоблачены», – пояснили в суде.

Отмечается, что приговор ВАКС ещё можно оспорить в течение 30 дней.

Имена фигурантов не называют, но ещё в январе 2023 года Одесса News, когда стало известно о задержании на взятке, cообщала со ссылкой на Одесскую областную государственную администрацию, что речь идёт о мэре Рени Игоре Плехове и депутате Ренийского городского совета Иване Подойлове.

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