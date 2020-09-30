Из зала суда: Стерненко ещё посидит под ночным домашним арестом

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в рамках рассмотрения дела в отношении него в виде ночного домашнего ареста.

Об этом в Facebook сообщает юридическая компания «Миллер».

«Суд избрал в отношении Сергея Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, по месту жительства в городе Киеве. Также дело было назначено к судебному разбирательству на основе обвинительного акта. Первое судебное заседание по существу запланировано на 09.10.2020 в 11:00″, — говорится в сообщении.

Сам Стерненко на своей странице в Facebook решение суда описал так: «Брехливые крысы из прокуратуры требовали меня закрыть в СИЗО. Потому что им так сказали сверху. Суд же отправил меня снова на ночной домашний арест».



Адвокаты Стерненко отмечают, что защита подавала в суд ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору для устранения недостатков. По их мнению, в обвинительном акте обвинения изложены не конкретно, в частности, следователь и прокурор фактически не определились, по какой статье обвиняют активиста, поскольку пишут, что по ст.115 УК, но состав преступления формулируют по ст.116 УК.

Также юристы отмечают, что не было указано, как были нанесены телесные повреждения, что прямо влияет на квалификацию; и отсутствует специальный закон (логически и ссылки на него), регулирующий право на ношение оружия; а также, что в приложениях к обвинительному акту и реестре материалов досудебного расследования отсутствует расписка обвиняемого о получении копии обвинительного акта и реестра материалов уголовного производства.

Среди аргументов необходимости возвращения обвинительного акта прокурору также было то, что в реестре материалов досудебного расследования отсутствуют реквизиты документов, как того требует ст.109 УПКУ.

Уточняется, что также сторона обвинения подавала в суд ходатайство об избрании Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По результатам рассмотрения коллегия судей приняла решение отказать в удовлетворении всех ходатайств.

В зале суда находились жёны фигурантов дела, нападавших на Стерненко в мае 2018 года, с адвокатами.

Поддержать Стерненко в суде приехала народный депутат Украины Ольга Стефанишина. Если бы не она и другие, кто его поддерживает, «писал бы я сейчас тюремные письма, а не пост на фейсбуке», — отметил одесский праворадикал.

Как сообщала Одесса News, 15 июня 2020 года Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 сентября. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Стерненко 11 июня 2020 года объявили о подозрении в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

24 мая 2018 года двое злоумышленников без оружия напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них своим ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

8 сентября Верховный Суд оставил рассмотрение этого дела в Приморском суде Одессы.

Фото: Facebook