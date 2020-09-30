Подозреваемый в изнасиловании 17-летней одесский коп предстанет перед судом

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего инспектора по ювенальной превенции одного из районных отделов полиции в Одессе, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в конце января этого года из-за конфликта в семье 17-летняя девушка ушла из дому. После её розыска и проведения профилактических бесед с ней и матерью, работник полиции, используя служебное положение, втёрся в доверие к девушке. Через некоторое время полицейский, имея возможность влиять на потерпевшую, привёл к себе домой, где совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Полицейский пока уволен из рядов правоохранительных органов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, работники киберполиции в Одесской области совместно с детективами полиции региона установили причастность к распространению детской порнографии в соцсетях 31-летнего жителя Одесской области.