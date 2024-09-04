Подозреваемому в переправке нардепа Дмитрука за границу избрали меру пресечения

Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения одному из тех, кто помогал народному депутату Артёму Дмитруку незаконно выехать за границу. Его заключили под стражу на два месяца.

Об этом 4 сентября сообщили в Госбюро расследований.

Однако подозреваемый может выйти из-под стражи под залог в размере 5 млн грн.

Следствие установило, что задержанный контролировал наличие патрулей вблизи пограничного пункта пропуска «Павловка», через который Дмитрук сбежал за границу.

Об этом подозреваемый также информировал своих двух подельников, которые вместе с нардепом скрылись за границу. Ранее им сообщили о заочном подозрении.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что Дмитрук незаконно уехал за границу 24 августа. У него не было загранмандировки.

Дмитрук – мажоритарщик, его избрали нардепом в 133-м округе в Одессе (баллотировался от «Слуги народа»). Он – владелец двух одесских спортклубов, за время пребывания в парламенте сделал ряд скандальных заявлений, в частности говорил, что считате «педофилом» и наркоманом Александра Ройтбурда – умершего известного украинского художника. 16 ноября 2021 года Дмитрук был исключён из состава монобольшинства.

Дмитрук – известный сторонник УПЦ МП, в феврале 2024 года он внёс залог за монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука), которого правоохранители задержали по подозрению в оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии РФ против Украины.

ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом. 5 августа ему сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя в Одессе и военного — в Киеве. 29-го и 30 августа Дмитрука ждали на допрос в ГБР.

2 сентября ГБР сообщило сообщило, что правоохранители установили обстоятельства и лиц, незаконно переправивших Дмитрука за границу.

Одесса News также информировала, что Государственное бюро расследований объявило Дмитрука в международный розыск.

Фото и видео: ГБР

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