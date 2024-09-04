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Подозреваемому в переправке нардепа Дмитрука за границу избрали меру пресечения

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Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения одному из тех, кто помогал народному депутату Артёму Дмитруку незаконно выехать за границу. Его заключили под стражу на два месяца.

Об этом 4 сентября сообщили в Госбюро расследований.

Однако подозреваемый может выйти из-под стражи под залог в размере 5 млн грн.

Следствие установило, что задержанный контролировал наличие патрулей вблизи пограничного пункта пропуска «Павловка», через который Дмитрук сбежал за границу.

Об этом подозреваемый также информировал своих двух подельников, которые вместе с нардепом скрылись за границу. Ранее им сообщили о заочном подозрении.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что Дмитрук незаконно уехал за границу 24 августа. У него не было загранмандировки.

Дмитрук – мажоритарщик, его избрали нардепом в 133-м округе в Одессе (баллотировался от «Слуги народа»). Он – владелец двух одесских спортклубов, за время пребывания в парламенте сделал ряд скандальных заявлений, в частности говорил, что считате «педофилом» и наркоманом Александра Ройтбурда – умершего известного украинского художника. 16 ноября 2021 года Дмитрук был исключён из состава монобольшинства.

Дмитрук – известный сторонник УПЦ МП, в феврале 2024 года он внёс залог за монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука), которого правоохранители задержали по подозрению в оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии РФ против Украины.

ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом. 5 августа ему сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя в Одессе и военного — в Киеве. 29-го и 30 августа Дмитрука ждали на допрос в ГБР.

2 сентября ГБР сообщило сообщило, что правоохранители установили обстоятельства и лиц, незаконно переправивших Дмитрука за границу.

Одесса News также информировала, что Государственное бюро расследований объявило Дмитрука в международный розыск.

Фото и видео: ГБР

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