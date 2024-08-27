Как нардеп Дмитрук из Одессы пересёк границу с Молдовой

Внефракционный нардеп Артём Дмитрук 24 августа в 12.00 пешком пересёк границу Украины с Молдовой через пункт пропуска «Паланка», после чего он поехал в местный отдел полиции в городке Штефан-Воде.

Об этом 26 августа сообщил глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач со ссылкой на источники.

Они рассказали, что нардеп не выезжал из Украины официально, и в соответствии с погранбазой до сих пор находится в стране.

По словам журналиста, в молдовской полиции Дмитрук попросил о защите и якобы получил временное убежище для рассмотрения его дела.

Из полицейского участка Штефан-Воде Дмитрук поехал в аэропорт Кишинёва. Пока он там находился, молдовские правоохранители получили запрос из Киева с просьбой задержать нардепа, но поскольку не было никаких оснований для этого, то этот запрос не был реализован и Дмитрук смог сесть на самолёт и вечером покинуть Кишинёв.

Видео из аэропорта, как нардеп садится на рейс в Рим, опубликовано в Telegram УП.

Ткач отметил, что получив временное убежище, у Дмитрука не было бы возможности сразу покинуть страну в тот же день. В Молдове правоохранители проводят расследование этих обстоятельств. Уже 25 августа в Кишинёве работали представители украинских правоохранительных органов, проинформировал журналист.

«Скорее всего, Дмитрук приобрёл билет на ближайший доступный рейс и в Рим не собирался. Ведь дальше информация источников УП расходится: одни представители наших правоохранительных органов утверждают, что уже 25 августа утром Дмитрук отправился из Рима в Лондон, а другие информируют о Стамбуле как возможной следующей точке в скитаниях украинского депутата», – написал Ткач.

На сегодняшний день законодательных оснований для лишения народного депутата Артёма Дмитрука полномочий нет, однако лишить его мандата возможно в случае вынесения судебного приговора, — сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок в эфире телемарафона «Единые новости».

«В этой конкретной ситуации есть ряд оснований, определённых Конституцией Украины, законом Украины, согласно которым можно лишить народного депутата полномочий. Среди таких оснований — приговор суда, которого по делу Дмитрука ещё нет, лишение гражданства Украины, в случае наличия у депутата двойного гражданства (это полномочия Президента Украины), а также собственное заявление о составлении мандата или смерти. По состоянию на сегодняшний день таких оснований относительно Дмитрука нет», — сказал Евтушок.

По его словам, если будет приговор суда, то «парламент обязательно выполнит свою миссию и лишит полномочий этого народного депутата».

Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа провёл совещание с руководителями правоохранительных органов по защите нацинтересов страны в условиях военного положения, на котором были обсуждены вопросы противодействия незаконному пересечению границы, проинформировал пресс-центр Офиса Президента.

«Более чем достаточно структур и персонала занимаются охраной нашей государственной границы и должны противодействовать незаконному пересечению. По каждому случаю побега фигурантов уголовных производств нужен чёткий ответ, выводы и кто конкретно будет за это отвечать», – заявил Зеленский, поручив разработать план усиления границы Украины и Молдовы на участке непризнанного Приднестровья.

Одесса News информировала, что 25 августа Дмитруку сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве соответственно. Однако, накануне, 24 августа, он незаконно покинул пределы Украины, пересёк границу с Молдовой и улетел в Италию.

В ГБР открыли уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом. В Генпрокуратуре надеются, что Дмитрук приедет в ГБР 29-го и 30 августа, как того требуют правоохранители.

В Раде сообщили, что у Дмитрука не было загранкомандировки, парламент его туда не посылал.

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