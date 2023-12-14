Зеленский принял участие в саммите Украина–Северная Европа: какая помощь обещана

13 декабря в столице Норвегии Осло Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во втором саммите Украина–Северная Европа.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, отмечая, что в саммите приняли участие Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Президент Финляндии Саули Нииностио, Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Обращаясь к лидерам государств Северной Европы, Владимир Зеленский поблагодарил их и народов их стран за солидарность с Украиной и украинцами.

«Благодарю, что вы открыли свой дом для наших людей, которые были вынуждены выехать из Украины из-за войны, особенно для женщин и детей», – сказал Глава государства, отметив вооружённую поддержку со стороны стран Северной Европы, помощь с противовоздушной обороной.

Зеленский поблагодарил Президента Финляндии за все пакеты оборонной помощи и готовность нарастить в этой стране производство артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Финский руководитель отметил важность решения о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

С премьер-министром Швеции Президент Украины также скоординировал позиции накануне решающего заседания ЕС по поводу членства Украины в этом союзе, поблагодарил Швецию за весомую финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России, за усиление оборонных возможностей нашей страны, укрепление её ПВО, активное участие в развитии авиационной коалиции.

В ходе переговоров с Премьер-министром Дании Зеленский поблагодарил за подготовку очередного мощного пакета помощи более чем на 1 млрд евро. Отдельно Президент Украины отметил лидерство и весомый вклад Дании в создание и успешное функционирование международной коалиции истребителей. Лидеры обсудили важность консолидации и единства ЕС накануне заседания Европейского совета.

Во время встречи с Премьер-министром Исландии Зеленский поблагодарил за выполнение предварительных договорённостей и передачу мобильного госпиталя, готовность оказывать долгосрочную экономическую поддержку и участвовать в разминировании, отметил важность работы исландской стороны по возвращению на родину незаконно вывезенных российскими оккупантами украинских детей. Собеседники коснулись вопроса вызовов для украинского образования, связанных с войной, обеспечения школ бомбоубежищами, готовность Исландии присоединиться к реализации пункта об энергетической безопасности.

Участники саммита приняли заявление по его итогам. В нём было отмечено, что «с момента незаконного полномасштабного вторжения России в феврале 2022 г. общий объём помощи от стран Северной Европы составляет около 11 миллиардов евро. Страны Северной Европы будут продолжать оказывать весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ. Страны Северной Европы будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Одесса News информировала, что 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу Норвегии Осло, где проходит саммит стран Северной Европы. В рамках официального визита в Королевство Норвегия он провёл встречу с Премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Фото: ОПУ

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