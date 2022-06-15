Зеленский заметил разницу в сообщениях СМИ и рапортах ВСУ о снабжении армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 14 июня, что общался с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным по поводу обеспечения бойцов ВСУ.

Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента, а текст размещён на его сайте.

«Попросил сегодня главнокомандующего Вооружёнными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ожидает проверки логистики – как идут поставки в армию и как распределяются средства индивидуальной защиты.

«На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки», – заявил президент Украины.

Кстати. На средства индивидуальной защиты и аптечки первой помощи для бойцов ВСУ, кроме государства, деньги в мае выделял ЕС в рамках военной помощи Украины. Бронежилеты и другие средства защиты украинской армии передавали также бизнесмены.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одессе задержан директор благотворительного фонда «Центр гуманитарной помощи», который осуществлял продажу гуманитарной помощи военного назначения.

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