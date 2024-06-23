В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Лянцев, светлая ему память

Отбивая вражеские силы на востоке Украины, 21 мая 2024 года на одном из самых горячих участков фронта Донецкой области – в боях под селом Уманское Очеретинской общины Покровского района — погиб военный Андрей Лянцев из Одесской области.

О потере сообщил в Facebook Таировский поселковый совет.

Защитнику навеки осталось 32 года. Он жил в посёлке Таирово Одесского района. Его вспоминают как волевого и мужественного человека.

Одесса News сообщала о гибели 21 мая 2024 года в результате обстрела из стрелкового оружия и миномётов в районе населённого пункта Старица Харьковщины воина из Старой Некрасовки Одесской области Виктора Потапова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Таировский поссовет/Facebook

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