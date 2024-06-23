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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Лянцев, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Лянцев, светлая ему память

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Отбивая вражеские силы на востоке Украины, 21 мая 2024 года на одном из самых горячих участков фронта Донецкой области – в боях под селом Уманское Очеретинской общины Покровского района — погиб военный Андрей Лянцев из Одесской области.

О потере сообщил в Facebook Таировский поселковый совет.

Защитнику навеки осталось 32 года. Он жил в посёлке Таирово Одесского района. Его вспоминают как волевого и мужественного человека.

Одесса News сообщала о гибели 21 мая 2024 года в результате обстрела из стрелкового оружия и миномётов в районе населённого пункта Старица Харьковщины воина из Старой Некрасовки Одесской области Виктора Потапова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Таировский поссовет/Facebook

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