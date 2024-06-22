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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Потапов, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Потапов, светлая ему память

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21 мая в результате обстрела из стрелкового оружия и миномётов в районе населённого пункта Старица Харьковской области погиб воин из Старой Некрасовки Одесской области Виктор Потапов.

Об этом сообщила в Facebook Сафьяновская сельская территориальная громада.

Солдату Виктору Потапову было 30 лет. Он служил стрелком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты.

Одесса News сообщала о гибели 20 мая 2024 года на фронте 48-летнего жителя посёлка Бритовка Шабовской громады Виктора Катаранчука.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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