В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Потапов, светлая ему память

21 мая в результате обстрела из стрелкового оружия и миномётов в районе населённого пункта Старица Харьковской области погиб воин из Старой Некрасовки Одесской области Виктор Потапов.

Об этом сообщила в Facebook Сафьяновская сельская территориальная громада.

Солдату Виктору Потапову было 30 лет. Он служил стрелком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты.

Одесса News сообщала о гибели 20 мая 2024 года на фронте 48-летнего жителя посёлка Бритовка Шабовской громады Виктора Катаранчука.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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