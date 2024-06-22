В Одесской Военной академии прошёл выпуск молодых офицеров

В Военной академии (Одесса) состоялся выпуск молодых офицеров.

Как сообщают на своей странице в Facebook ВС ВСУ, во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускников с важным в их событии жизни поздравил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

«С сегодняшнего дня вместе с офицерскими званиями вы принимаете на себя более высокий уровень ответственности. На вас полагаются старшие командиры, а за вами будут стоять ваши подчинённые. Вы должны по максимуму использовать полученные знания и навыки, чтобы одерживать новые победы и окончательно освободить нашу землю от захватчика. Вы – будущее Украины. Искренне желаю вам успешной карьеры, высоких званий и новых свершений», подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.

Обращаясь к собравшимся, командующий Национальным флотом отметил весомый вклад командного и преподавательского состава академии в подготовку высококвалифицированных кадров для Сил обороны Украины.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа подчеркнул, что тех выпускников, которые продолжат службу в национальном флоте, уже с нетерпением ждут в сплочённом и дружном коллективе ВМС ВС Украины.

Одесса News информировала, что, по словам Алексея Неижпапы, «мы должны держать врага в постоянном напряжении и страхе потерять свой флот в Чёрном море, создавая ему неприятные сюрпризы».

Фото: Военная академия (г.Одесса)

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