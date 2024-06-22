В Татарбунарах хотели построить за 47 млн грн стадион, прокуратура не дала

При вмешательстве прокуроров Белгород-Днестровской окружной прокуратуры расторгнут договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму более 47 млн ​​грн, заключённый с нарушением процедуры закупки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Установлено, что в 2021 году между коммунальным учреждением Татарбунарского городского совета «Спортивный клуб Татарбунары» и предприятием по результатам открытых торгов был заключён договор на закупку работ по «Реконструкции имущественного комплекса стадиона «Колос» г. Татарбунары».

Однако, действие договора продолжалось без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований, и фактически без цели реального наступления последствий, с нарушением процедуры закупки.

На это указали прокуроры Татарбунарскому городскому совету, после чего договор был расторгнут.

Одесса News информировала, что при вмешательстве прокуратуры предотвращены безосновательные расходы из бюджета Одесского района более чем на 24 млн грн, предназначавшиеся с нарушением закупки на проведение капремонта дорожных покрытий в населённых пунктах.

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