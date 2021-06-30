Одесский чиновник растратил бензин на полмиллиона гривен, теперь ждёт суда

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя государственного предприятия, подчинённого Национальной академии аграрных наук Украины, по факту растраты имущества этого предприятия на более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов директор, злоупотребляя своим служебным положением, списывал бензин на служебный нерабочий автомобиль госпредприятия, а фактически это топливо использовалось для заправки собственного автомобиля руководителя.

За это преступление законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи полиции и СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года прокуратура Одесской области сообщила о подозрении руководителю предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении 17 миллионов бюджетных средств, выделенных на строительство школы.

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