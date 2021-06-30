Мэр Одессы встретился с детьми-сиротами, закончившими школу

Мэр Одессы Геннадий Труханов, по традиции, встретился с детьми-сиротами и детьми, лишёнными родительской опеки, – выпускниками муниципальных общеобразовательных учебных учреждений.

Как сообщается на официальном сайте города, в 2021 году в Одессе 63 таких выпускника. Все они получили в подарок от города планшеты.

Одесский городской голова поздравил ребят с окончанием школы и вступлением в новый жизненный этап.

«Все эти годы мы старались создавать условия, которые позволяют максимально использовать школьное время для приобретения навыков, раскрытия детьми своих талантов, творческих и спортивных способностей. Сегодня перед вами открылась дорога во взрослую жизнь. В силу определённых обстоятельств вы повзрослели гораздо раньше своих сверстников. Тем не менее для меня важно встретиться с вами, сказать слова напутствия и поддержки», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова пожелал ребятам не бояться трудностей, ставить перед собой цель и уверенно идти к ней, относиться к выбранной профессии ответственно и с полной отдачей.

«Испытания, которые встречаются человеку на жизненном пути, делают его только сильнее, мудрее и опытнее. И, конечно же, будьте терпеливы. Будьте добрее и умейте прощать», — пожелал выпускникам в завершение встречи Геннадий Труханов.

Традиционно, все желающие смогли получить от городского головы ответы на интересующие их вопросы.

Как сообщала Одесса News, в мае адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий получили 3 015 детей Одессы (дети с инвалидностью до 18 лет; дети-сироты; дети, находящиеся под опекой или попечительством; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет).

Фото: «Одесса»

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