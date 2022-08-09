Американская кинозвезда встретилась в киевском «Охматдете» с одесскими детьми

Американская актриса Джессика Честейн во время визита в Украину посетила детскую клиническую больницу «Охматдет», где посетила маленьких пациентов из Одесской, Херсонской и Харьковской областей.

Об этом 8 августа сообщили на странице клиники в Facebook.

В больнице Честейн встретилась с шестилетней девочкой из Херсонской области, которой во время обстрела российскими оккупантами оторвало ногу, так как снаряд попал в комнату, где она скрывалась со своей матерью.

Также знаменитость познакомилась с переселенцами, дети которых лечатся в «Охматдете» — шестимесячном мальчике из Херсона, шестилетней девочке из Харькова и 10-летней – из Одессы, которые борются с онкологией в стенах больницы.

Отмечается, что актриса подготовила для детей подарки, а малыши нарисовали рисунки и вкусности для гости.

«Мы всегда рады видеть гостей в нашей больнице. Жаль, что поводом для визита сейчас война. Однако мы хотим, чтобы весь мир знал, что происходит в Украине сейчас: каждый день гибнут люди, страдают дети. Нам необходима помощь всего мира, чтобы побороть врага», — поделился генеральный директор НДСЛ «Охматдет» Владимир Жолнер.

Как сообщала Одесса News, Честейн известна по ролям в фильмах «Прислуга», «Древо жизни», «Самый жестокий год», «Самый пьяный округ в мире», «Интерстеллар», «Марсианин». О приезде Честейн в Украину стало известно 7 августа. Кроме посещения больницы, она встретилась с Президентом Владимиром Зеленским.

Фото: Охматдет

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