В Белгород-Днестровском горела больница

Сегодня, 14 сентября, в 09:49, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Белгород-Днестровском, по улице Шабская.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасательные подразделения в считанные минуты прибыли к месту вызова и установили, что возникло возгорание складского помещения на территории больницы.

«Благодаря оперативным действиям пожарных уже в 10:22 пожар был ликвидирован на общей площади ~ 60 м². К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются», — говорится в сообщении.

От ГСЧС Одессы привлекалось 5 единиц техники и 22 пожарных, от местных пожарных команд «Шабо» и «Маразлиевка» 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Одесса News информировала о пожаре в жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко в Одессе, пострадали пять человек, в том числе четыре ребёнка.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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