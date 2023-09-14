Мэр Одессы встретился с представителями Духовного управления мусульман Крыма

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с муфтием Крыма, главой Духовного управления Крыма Айдером Рустемовым и главой ОО «Крымские татары Одесщины» Февзи Мамутовым.

О встрече сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«После аннексии Крыма Одесса стала убежищем для большого количества крымских татар, так что наш город с радостью принял коренной народ украинских земель, с удовольствием сотрудничает с диаспорой по многим вопросам», — сказал Геннадий Труханов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в культурной, гуманитарной, социальной и спортивной сферах.

Одесса News информировала о том, как лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев представляет деоккупацию Крыма от российских захватчиков.

Фото: «Одесса»

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