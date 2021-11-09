Одесский мэр придал ускорение чиновникам в деле строительства кислородного завода

8 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов провёл рабочее совещание с представителями поставщиков и производителей кислорода, а также компаний по криогенным технологиям, ведущих свою деятельность в Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Мы продолжаем поставлять кислород в опорные стационары в ручном режиме, ежедневно обеспечивая доставку за 500-700 километров. В осенне-зимний период в связи с погодными условиями время доставки может увеличиваться или вообще быть затруднено. Речь идёт о человеческих жизнях. Я собрал вас, чтобы вы как специалисты предложили нам варианты решения, как обезопасить Одессу от нехватки кислорода», — обратился к участникам совещания Труханов.

Отмечается, что городские больницы уже сейчас потребляют порядка 15 т кислорода для лечения больных на COVID-19 среднесуточно. Для уменьшения зависимости от привозного кислорода в городских стационарах уже установлено 5 кислородных станций, ещё одна ожидается в четверг, 11 ноября, а последняя из закупленных городом готовится к отправке с завода из Турции. После установки и запуска всех 7 кислородных станций Одесса гарантированно будет иметь порядка 7000 куб. м кислорода. Нехватка составляет до 12 тонн кислорода в сутки.

В ходе совещания рассматривались вопросы расширения парка спецтранспорта для перевозки жидкого кислорода, обеспечения города резервуарами для его хранения, а также расширения имеющихся мощностей или открытия дополнительного производства, что позволит гарантированно обеспечивать одесские опорные стационары необходимым количеством медицинского кислорода.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября в ходе сессии Одесского горсовета Геннадий Труханов поручил профильным заместителям подготовить предложения по строительству мини-завода по производству медицинского кислорода, что освободит город от кислородной зависимости.

Фото: «Одесса»

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