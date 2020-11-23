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  4. За воскресенье в Одесской области установлено 538 новых больных COVID-19

За воскресенье в Одесской области установлено 538 новых больных COVID-19

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За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 538 человек, в том числе у 28 детей и 12 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 37 831 (22 480 женщин, 15 351 мужчина), в том числе детей — 2 158, медработников — 1 607.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 514 человек.

Выздоровевших всего: 17 517 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 23 ноября:

  • Одесса — 16 185 (дети — 879, медработники — 522)
  • г.Белгород-Днестровский — 664 (дети — 31, медработники — 42)
  • Измаил — 2 144 (дети — 108, медработники — 100)
  • Черноморск — 1 206 (дети — 80, медработники — 36)
  • Теплодар — 129 (дети — 7, медработники — 2)
  • Южный — 561 (дети — 31, медработники — 13)
  • Ананьевский — 257 (дети — 18, медработники — 31)
  • Арцизский — 796 (дети — 35, медработники — 51)
  • Балтский — 681 (дети — 13, медработники — 35)
  • Березовский — 700 (дети — 71, медработники — 32)
  • Б.-Днестровский район — 483 (дети — 20, медработники — 19)
  • Беляевский — 1 688 (дети — 135, медработники — 74)
  • Болградский район — 1 559 (дети — 102, медработники — 83)
  • В.Михайловский — 239 (дети — 19, медработники — 18)
  • Захаровский — 194 (дети — 7, медработники — 2)
  • Ивановский — 423 (дети — 28, медработники — 32)
  • Измаильский — 842 (дети — 63, медработники — 39)
  • Килийский — 554 (дети — 35, медработники — 34)
  • Кодымский — 262 (дети — 13, медработники — 17)
  • Лиманский — 1 355 (дети — 72, медработники — 72)
  • Любашевский — 355 (дети — 17, медработники — 17)
  • Николаевский — 138 (дети — 12, медработники — 4)
  • Овидиопольский — 1 627 (дети — 110, медработники — 43)
  • Окнянский — 324 (дети — 6, медработники — 5)
  • Подольский — 1 441 (дети — 91, медработники — 116)
  • Раздельнянский — 466 (дети — 23, медработники — 18)
  • Ренийский — 325 (дети — 14, медработники — 36)
  • Савранский — 296 (дети — 14, медработники — 8)
  • Саратский — 639 (дети — 48, медработники — 26)
  • Тарутинский — 464 (дети — 27, медработники — 23)
  • Татарбунарский — 635 (дети — 29, медработники — 49)
  • Ширяевский — 179 (медработники — 8).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

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