За воскресенье в Одесской области установлено 538 новых больных COVID-19

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 538 человек, в том числе у 28 детей и 12 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 37 831 (22 480 женщин, 15 351 мужчина), в том числе детей — 2 158, медработников — 1 607.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 514 человек.

Выздоровевших всего: 17 517 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 23 ноября:

Одесса — 16 185 (дети — 879, медработники — 522)

— 16 185 (дети — 879, медработники — 522) г.Белгород-Днестровский — 664 (дети — 31, медработники — 42)

Измаил — 2 144 (дети — 108, медработники — 100)

— 2 144 (дети — 108, медработники — 100) Черноморск — 1 206 (дети — 80, медработники — 36)

Теплодар — 129 (дети — 7, медработники — 2)

Южный — 561 (дети — 31, медработники — 13)

Ананьевский — 257 (дети — 18, медработники — 31)

Арцизский — 796 (дети — 35, медработники — 51)

Балтский — 681 (дети — 13, медработники — 35)

Березовский — 700 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский район — 483 (дети — 20, медработники — 19)

Беляевский — 1 688 (дети — 135, медработники — 74)

— 1 688 (дети — 135, медработники — 74) Болградский район — 1 559 (дети — 102, медработники — 83)

В.Михайловский — 239 (дети — 19, медработники — 18)

Захаровский — 194 (дети — 7, медработники — 2)

Ивановский — 423 (дети — 28, медработники — 32)

Измаильский — 842 (дети — 63, медработники — 39)

Килийский — 554 (дети — 35, медработники — 34)

Кодымский — 262 (дети — 13, медработники — 17)

Лиманский — 1 355 (дети — 72, медработники — 72)

Любашевский — 355 (дети — 17, медработники — 17)

Николаевский — 138 (дети — 12, медработники — 4)

Овидиопольский — 1 627 (дети — 110, медработники — 43)

Окнянский — 324 (дети — 6, медработники — 5)

Подольский — 1 441 (дети — 91, медработники — 116)

Раздельнянский — 466 (дети — 23, медработники — 18)

Ренийский — 325 (дети — 14, медработники — 36)

Савранский — 296 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 639 (дети — 48, медработники — 26)

Тарутинский — 464 (дети — 27, медработники — 23)

Татарбунарский — 635 (дети — 29, медработники — 49)

Ширяевский — 179 (медработники — 8).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.