За воскресенье в Одесской области установлено 538 новых больных COVID-19

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 538 человек, в том числе у 28 детей и 12 медработников.
Лабораторно подтверждённых случаев всего – 37 831 (22 480 женщин, 15 351 мужчина), в том числе детей — 2 158, медработников — 1 607.
Летальность на сегодняшний день составила по региону 514 человек.
Выздоровевших всего: 17 517 пациентов.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 23 ноября:
- Одесса — 16 185 (дети — 879, медработники — 522)
- г.Белгород-Днестровский — 664 (дети — 31, медработники — 42)
- Измаил — 2 144 (дети — 108, медработники — 100)
- Черноморск — 1 206 (дети — 80, медработники — 36)
- Теплодар — 129 (дети — 7, медработники — 2)
- Южный — 561 (дети — 31, медработники — 13)
- Ананьевский — 257 (дети — 18, медработники — 31)
- Арцизский — 796 (дети — 35, медработники — 51)
- Балтский — 681 (дети — 13, медработники — 35)
- Березовский — 700 (дети — 71, медработники — 32)
- Б.-Днестровский район — 483 (дети — 20, медработники — 19)
- Беляевский — 1 688 (дети — 135, медработники — 74)
- Болградский район — 1 559 (дети — 102, медработники — 83)
- В.Михайловский — 239 (дети — 19, медработники — 18)
- Захаровский — 194 (дети — 7, медработники — 2)
- Ивановский — 423 (дети — 28, медработники — 32)
- Измаильский — 842 (дети — 63, медработники — 39)
- Килийский — 554 (дети — 35, медработники — 34)
- Кодымский — 262 (дети — 13, медработники — 17)
- Лиманский — 1 355 (дети — 72, медработники — 72)
- Любашевский — 355 (дети — 17, медработники — 17)
- Николаевский — 138 (дети — 12, медработники — 4)
- Овидиопольский — 1 627 (дети — 110, медработники — 43)
- Окнянский — 324 (дети — 6, медработники — 5)
- Подольский — 1 441 (дети — 91, медработники — 116)
- Раздельнянский — 466 (дети — 23, медработники — 18)
- Ренийский — 325 (дети — 14, медработники — 36)
- Савранский — 296 (дети — 14, медработники — 8)
- Саратский — 639 (дети — 48, медработники — 26)
- Тарутинский — 464 (дети — 27, медработники — 23)
- Татарбунарский — 635 (дети — 29, медработники — 49)
- Ширяевский — 179 (медработники — 8).
Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.