Куцый: Эпидемическая ситуация в Одесской области остаётся нестабильной

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый отмечает нестабильность эпидемической ситуации в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Эпидемическая ситуация остаётся нестабильной… Наибольший прирост новых больных — в городе Одесса, Белгород-Днестровском и Болградском районах», — сообщает Максим Куцый..

Основной причиной роста заболеваемости, по мнению главы ООГА, остаётся несоблюдение населением карантинных мероприятий.

33 человека добавились за последние сутки к числу больных в Одесской области.

Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, состоянием на утро 11 июля в Одесской области подтверждено 2 143 случая заболевания короновирусом COVID-19.

За прошедшие сутки летальных случаев не зафиксировано, таким образом, количество жертв COVID-19 в области 27.

Всего выздоровели 947 пациентов, что составляет 44,1% от общего количества больных.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Украине от COVID-19 умерло 27 человек.