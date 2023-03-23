Украина почти на треть сократила импорт алкогольных и безалкогольных напитков

Украина в 2022 году почти на треть сократила импорт напитков.

Об этом сообщает старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Богдан Духницкий.

Отмечается, что стоимость импортированных алкогольных и безалкогольных напитков в прошлом году составила 490 млн. долларов, что на 32% меньше показателя 2021 года в 719 млн дол. США».

По словам Духницкого, основную долю в структуре импорта этой группы традиционно заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%. Это преимущественно виски, бренди, коньяк, водка, ром, ликёры и сладкие наливки, которых было импортировано около 61 тыс. т стоимостью $191 млн. Виноградных и других вин ввезено 56 тыс. т на $136 млн, натуральных и минеральных вод – 203 тыс. т на $107 млн, а солодового пива – 63 тыс. т на $55 млн.

Основным поставщиком разных напитков в Украину в прошлом году стали страны Евросоюза. Они обеспечили 63% стоимостных объёмов импорта. 68% стоимости продаж этого вида продукции обеспечили поставки из восьми стран: Италии (13,5% стоимости импорта), Польши (12,2%), Великобритании (11,4%), Грузии (11,0%), Германии ( 7,1%), Франции (5,1%), Испании (4,1%) и Бельгии (4,0%).

Как сообщала Одесса News, за январь 2023 года товарооборот Украины составил $7,9 млрд, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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