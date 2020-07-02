Со 2 июля в Украине разрешили работу кинотеатров, но за сутки умерли 12 человек

Кинотеатрам разрешили возобновить работу со 2 июля, согласно постановлению Кабмина об установлении карантина.

Об этом сообщает Укринформ.

Постановление №392 от 20 мая 2020 года «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» предусматривает возможность работы кинотеатров со 2 июля, «но с чёткими условиями, с наполненностью не более 50%».

Однако, на утро 2 июля в Украине зафиксировано за одни сутки 12 смертей и 889 новых случаев заболевания коронавирусом.

По сообщению Центра общественного здоровья Минздрава, подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1 185 умерли.

Всего в Украине проведено исследований методом ПЦР — 677 257 (+11 110), методом ИФА — 228 357 +13470).

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.

На сегодняшний день госпитализированы 4 485 человек, из них 98 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 234 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 401 пациент.

Заболевание подтверждено у 3 308 детей, 6 828 медиков, из них 4175 медработников выздоровели.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1895 (1250 выздоровели)

Волынская обл. — 2508 (744 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1095 (935 выздоровели)

Донецкая обл. — 562 (167 выздоровели)

Житомирская обл. — 1421 (849 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3046 (975 выздоровели)

Запорожская обл. — 576 (442 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2489 (1108 выздоровели

г. Киев — 5242 (1642 выздоровели)

(1642 выздоровели) Киевская обл. — 2655 (1398 выздоровели)

Кировоградская обл. — 650 (551 выздоровел)

Луганская обл. — 83 (59 выздоровели)

Львовская обл. — 5730 (856 выздоровели)

(856 выздоровели) Николаевская обл. — 447 (288 выздоровели)

Одесская обл. — 1736 (761 выздоровел)

Полтавская обл. — 320 (273 выздоровели)

Ровенская обл. — 3877 (1875 выздоровели)

Сумская обл. — 302 (237 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1958 (1177 выздоровели)

Харьковская обл. — 2207 (1137 выздоровели)

Херсонская обл. — 194 (179 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 808 (558 выздоровели)

Черкасская обл. — 645 (477 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4894 (1970 выздоровели)

(1970 выздоровели) Черниговская обл. — 547 (145 выздоровели).



Как сообщала Одесса News, Украина находится на 34-м месте по количеству заболевших.