Со 2 июля в Украине разрешили работу кинотеатров, но за сутки умерли 12 человек

Кинотеатрам разрешили возобновить работу со 2 июля, согласно постановлению Кабмина об установлении карантина.
Об этом сообщает Укринформ.
Постановление №392 от 20 мая 2020 года «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» предусматривает возможность работы кинотеатров со 2 июля, «но с чёткими условиями, с наполненностью не более 50%».
Однако, на утро 2 июля в Украине зафиксировано за одни сутки 12 смертей и 889 новых случаев заболевания коронавирусом.
По сообщению Центра общественного здоровья Минздрава, подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1 185 умерли.
Всего в Украине проведено исследований методом ПЦР — 677 257 (+11 110), методом ИФА — 228 357 +13470).
Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.
На сегодняшний день госпитализированы 4 485 человек, из них 98 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 234 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 401 пациент.
Заболевание подтверждено у 3 308 детей, 6 828 медиков, из них 4175 медработников выздоровели.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1895 (1250 выздоровели)
- Волынская обл. — 2508 (744 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1095 (935 выздоровели)
- Донецкая обл. — 562 (167 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1421 (849 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 3046 (975 выздоровели)
- Запорожская обл. — 576 (442 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 2489 (1108 выздоровели
- г. Киев — 5242 (1642 выздоровели)
- Киевская обл. — 2655 (1398 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 650 (551 выздоровел)
- Луганская обл. — 83 (59 выздоровели)
- Львовская обл. — 5730 (856 выздоровели)
- Николаевская обл. — 447 (288 выздоровели)
- Одесская обл. — 1736 (761 выздоровел)
- Полтавская обл. — 320 (273 выздоровели)
- Ровенская обл. — 3877 (1875 выздоровели)
- Сумская обл. — 302 (237 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1958 (1177 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2207 (1137 выздоровели)
- Херсонская обл. — 194 (179 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 808 (558 выздоровели)
- Черкасская обл. — 645 (477 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 4894 (1970 выздоровели)
- Черниговская обл. — 547 (145 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, Украина находится на 34-м месте по количеству заболевших.