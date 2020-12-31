Наконец-то: Кислород Одесского припортового завода признали лекарственным средством

Министерство здравоохранения Украины выдало регистрационное удостоверение на производство акционерным обществом «Одесский припортовый завод» жидкого медицинского кислорода, согласно которому предприятие может производить и отгружать эту продукцию контрагентам по медицинскому назначению.

Об этом сообщает пресс-служба АО «ОПЗ», ссылаясь на и.о. председателя правления — директора завода Николая Парсентьева.

«Мы понимаем всю важность безотлагательного обеспечения медицинским кислородом людей, которые в этом нуждаются. Хочу выразить благодарность всем, кто способствовал оперативному решению этого крайне необходимого для спасения жизни людей вопроса», — отметил Парсентьев.

По его словам, технологическое оборудование АО «ОПЗ» полностью готово к производству жидкого медицинского кислорода.

Отмечается, что согласно приказу Минздрава №3072 от 29 декабря 2020 года, предприятию выдано регистрационное удостоверение на производство кислорода медицинского жидкого. Отныне АО «ОПЗ» может производить и отгружать продукцию контрагентам по медицинскому назначению.

Кстати. Производственные мощности АО «ОПЗ» позволяют обеспечить кислородом ежесуточно более 300 пациентов. Медицинский кислород на заводе производят криогенным методом. Данная технология, по мнению специалистов, является наиболее эффективной, поскольку обеспечивает 99,7% кислорода в конечном продукте, в то время, как технические требования к медицинскому кислороду ограничиваются 99,5%. Это означает, что кислород производства АО «ОПЗ» может быть использован в медицинских учреждениях Одесской области для помощи инфицированным коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября Одесский припортовый завод получил лицензию на производство жидкого медицинского кислорода.

Фото: Одесский припортовый завод