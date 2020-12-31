Авто протаранило McDonald’s на проспекте Шевченко в Одессе, есть пострадавшие

Вечером 30 декабря в Одессе на проспекте Шевченко легковой автомобиль Nissan выехал за пределы проезжей части и протаранил летнюю площадку ресторана McDonald’s.
Об этом сообщает «Думская».
Отмечается, что авто снесло ограждение ресторана и повредило столы и сиденья на площадке.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, её доставили в больницу №1.
Медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля, которого также госпитализировали — в ГКБ№11.
На месте работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщала Одесса News, 22 декабря на проспекте Добровольского в Одессе автомобиль «Toyota RAV 4», двигавшийся в сторону Николаева, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. 72-летний водитель скончался.
Фото и видео: Думская