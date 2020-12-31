Авто протаранило McDonald’s на проспекте Шевченко в Одессе, есть пострадавшие

Вечером 30 декабря в Одессе на проспекте Шевченко легковой автомобиль Nissan выехал за пределы проезжей части и протаранил летнюю площадку ресторана McDonald’s.

Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что авто снесло ограждение ресторана и повредило столы и сиденья на площадке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, её доставили в больницу №1.

Медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля, которого также госпитализировали — в ГКБ№11.

На месте работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.



Как сообщала Одесса News, 22 декабря на проспекте Добровольского в Одессе автомобиль «Toyota RAV 4», двигавшийся в сторону Николаева, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. 72-летний водитель скончался.

Фото и видео: Думская