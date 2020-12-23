В ДТП на проспекте Добровольского в Одессе погиб человек

Днём 22 декабря автомобиль «Toyota RAV 4», двигавшийся в сторону Николаева, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. 72-летний водитель скончался.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительным данным, погибшему водителю стало плохо, и неуправляемая машина съехала с дороги.



Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что окончательную причину смерти одессита установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщала Одесса News, 13 декабря 2020 года в Одесской области семь человек были госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области