В Одесской области крупное ДТП

13 декабря в Одесской области семь человек госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей.
Об этом сообщает Болградское отделение Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что на автотрассе возле села Зализничное Болградского района столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault.
«Вследствие удара Daewoo слетел в кювет. В салоне этого автомобиля находились муж с женой и трое детей 4-х и 8 лет. Всех госпитализировали», — говорится в сообщении.
В больницу попали также водитель и один из двух пассажиров Renault.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.
Работники правоохранительных органов внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2020 года в Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.
Фото: Нацполиция