В Одесской области крупное ДТП

13 декабря в Одесской области семь человек госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает Болградское отделение Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что на автотрассе возле села Зализничное Болградского района столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault.

«Вследствие удара Daewoo слетел в кювет. В салоне этого автомобиля находились муж с женой и трое детей 4-х и 8 лет. Всех госпитализировали», — говорится в сообщении.



В больницу попали также водитель и один из двух пассажиров Renault.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Работники правоохранительных органов внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2020 года в Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.

Фото: Нацполиция