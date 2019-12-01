В Одесской области полицейский насмерть сбил пешехода

В Измаильском районе Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Вблизи села Сафьяны на автодороге «Измаил-Одесса» под колёсами автомобиля «ВАЗ» погиб человек… Авария произошла на неосвещённом участке дороги: автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. Вследствие аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете «скорой», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за рулём автомобиля был сотрудник полиции, который находился не на службе. Он прошёл медицинское освидетельствование, признаков опьянения не выявлено, отметили в полиции.

Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается также, что информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.

Фото: Нацполиция