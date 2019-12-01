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Одессит Melovin cтал победителем премии M1 Music Awards 2019

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30 ноября во Дворце спорта в Киеве состоялось вручение музыкальных премий «M1 Music Awards. 5 Seasons».

Звёзды украинского шоу-бизнеса собрались, чтобы побороться за главную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1, сообщил телеканал новостей «24».

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2019 выглядит следующим образом:

  • Певица года – NK (Настя Каменских).
  • Певец года – Монатик
  • Группа года – Время и Стекло
  • Фаворит года – Время и Стекло
  • Прорыв года – одессит MELOVIN
  • Dance parade – Монатик «Love It Ритм»
  • «Рок, только рок» – Без ограничений «Зари загорелись»
  • Хит года – Время и Стекло «Дым»
  • За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии – Верка Сердючка
  • Клип года – Монатик «Каждый раз»
  • Червона рута – NK «Обещаю»
  • Золотой граммофон – Тина Кароль «Сила высоты»

Кстати. «M1 Music Awards» – это масштабное событие шоу-бизнеса, проводимое телеканалом М1 и компанией «Таврийские Игры» с 2014 года. Церемония вручения наград в этом году состоялась в пятый раз.

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