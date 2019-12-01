Одессит Melovin cтал победителем премии M1 Music Awards 2019

30 ноября во Дворце спорта в Киеве состоялось вручение музыкальных премий «M1 Music Awards. 5 Seasons».
Звёзды украинского шоу-бизнеса собрались, чтобы побороться за главную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1, сообщил телеканал новостей «24».
Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2019 выглядит следующим образом:
- Певица года – NK (Настя Каменских).
- Певец года – Монатик
- Группа года – Время и Стекло
- Фаворит года – Время и Стекло
- Прорыв года – одессит MELOVIN
- Dance parade – Монатик «Love It Ритм»
- «Рок, только рок» – Без ограничений «Зари загорелись»
- Хит года – Время и Стекло «Дым»
- За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии – Верка Сердючка
- Клип года – Монатик «Каждый раз»
- Червона рута – NK «Обещаю»
- Золотой граммофон – Тина Кароль «Сила высоты»
Кстати. «M1 Music Awards» – это масштабное событие шоу-бизнеса, проводимое телеканалом М1 и компанией «Таврийские Игры» с 2014 года. Церемония вручения наград в этом году состоялась в пятый раз.