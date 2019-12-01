Одессит Melovin cтал победителем премии M1 Music Awards 2019

30 ноября во Дворце спорта в Киеве состоялось вручение музыкальных премий «M1 Music Awards. 5 Seasons».

Звёзды украинского шоу-бизнеса собрались, чтобы побороться за главную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1, сообщил телеканал новостей «24».

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2019 выглядит следующим образом:

Певица года – NK (Настя Каменских).

Певец года – Монатик

Группа года – Время и Стекло

Фаворит года – Время и Стекло

Прорыв года – одессит MELOVIN

Dance parade – Монатик «Love It Ритм»

«Рок, только рок» – Без ограничений «Зари загорелись»

Хит года – Время и Стекло «Дым»

За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии – Верка Сердючка

Клип года – Монатик «Каждый раз»

Червона рута – NK «Обещаю»

Золотой граммофон – Тина Кароль «Сила высоты»

Кстати. «M1 Music Awards» – это масштабное событие шоу-бизнеса, проводимое телеканалом М1 и компанией «Таврийские Игры» с 2014 года. Церемония вручения наград в этом году состоялась в пятый раз.