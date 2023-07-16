Песня воскресенья на Одесса News: «Кацапы», ТІК

Спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в Facebook восхитился новой песней украинской группы «ТІК» «Кацапи».
«Кацапы, а почему мы вас должны спрашивать, как нам жить на своей земле?!, – поётся в песне. – И хочется очень сказать: «Нах… идите, москали!»
«Позвонил Бронюку и попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Сказал, подумает! Пожалуй, есть идеи. Спасибо, Виктор, за достойный патриотический контент, – написал Игнат. – И без мата здесь никак. Вместе – к победе».
Ми жили собі, не знаючи горя
Сонцю раділи, купались у морі
Не знали біди, війни не чекали
Як бути щасливими?
У вас не питали!
А ви нас братами колись називали
А так получилось, що ви — йобнутий брат
І в гості, відверто, ми вас не чекали
Ну як вам пояснити, не вживаючи мат?
Кацапи, а чому ми вас маєм питати
Як жити на власній землі?!
І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»
А чому ми вас маєм питати
Як жити на власній землі?
!І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»
Як придурок сусід, треба жити на стрьомі
А тут сотні мільйонів дурних, божевільних
Визволяти зібралися нас, непокорних
А як можуть раби визволяти вільних?
Кацапи, а чому ми вас маєм питати
Як жити на власній землі?!
І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»
А чому ми вас маєм питати
Як жити на власній землі?!
І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»
Кацапи, а чому ми вас маєм питати
Як жити на власній землі?!
І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!».
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