Песня воскресенья на Одесса News: «Кацапы», ТІК

Спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в Facebook восхитился новой песней украинской группы «ТІК» «Кацапи».

«Кацапы, а почему мы вас должны спрашивать, как нам жить на своей земле?!, – поётся в песне. – И хочется очень сказать: «Нах… идите, москали!»

«Позвонил Бронюку и попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Сказал, подумает! Пожалуй, есть идеи. Спасибо, Виктор, за достойный патриотический контент, – написал Игнат. – И без мата здесь никак. Вместе – к победе».



Ми жили собі, не знаючи горя

Сонцю раділи, купались у морі

Не знали біди, війни не чекали

Як бути щасливими?

У вас не питали!

А ви нас братами колись називали

А так получилось, що ви — йобнутий брат

І в гості, відверто, ми вас не чекали

Ну як вам пояснити, не вживаючи мат?

Кацапи, а чому ми вас маєм питати

Як жити на власній землі?!

І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»

А чому ми вас маєм питати

Як жити на власній землі?

!І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»

Як придурок сусід, треба жити на стрьомі

А тут сотні мільйонів дурних, божевільних

Визволяти зібралися нас, непокорних

А як можуть раби визволяти вільних?

Кацапи, а чому ми вас маєм питати

Як жити на власній землі?!

І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»

А чому ми вас маєм питати

Як жити на власній землі?!

І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!»

Кацапи, а чому ми вас маєм питати

Як жити на власній землі?!

І хочеться дуже сказати:«Нахуй ідіть, москалі!».

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