Куда пойти в Одессе на выходных 15-16 июля

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

15 и 16 июля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

15 июля в День украинских миротворцев в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на концертной площадке «Ракушка» яркий праздник с танцами, пением, искренними улыбками и живыми эмоциями, которые переполнят и объединят всех присутствующих. Мероприятие состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе». Приходите к 17 часам.

15 июля театр «Маски» покажет комедию «NON-STOP CLOWN». 100 минут непрерывного смеха, череда всевозможных сюрпризов. А самое главное, юмор этой программы очень понятен, узнаваем и близок людям всех возрастов.Приходите к 18.00 в Дом клоунов. Стоимость билетов от 180 гривен. Адрес: ул.Ольгиевская, 23.

15 июля в театре музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного) в Одессе пройдёт COSMO SHOW — яркий мультимедийный спектакль для детей. Посетители побывают на всех планетах Солнечной системы, станут непосредственными участниками невероятных приключений, узнают много нового и зарядятся хорошим настроением. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Билеты стоимостью от 250 гривен. Приходите к 11.00.

16 июля в Международном культурном центре UNION — музыкальное событие — «Acoustic Rush. Хиты». Инструментально-вокальный дуэт Acoustic Rush выступит с миксом хитов, авторскими cover-версиями ваших любимых песен. Вы услышите любимые песни Sting, Billie Eilish, George Michael, Артёма Пивоварова и других артистов. Дуэт Acoustic Rush состоит из двух музыкальных талантов: Дмитрий Ротькин – скрипач-виртуоз, вокалист, участник шоу «Голос Страны 2022» и Николай Матюшкин — гитарист/мультиинструменталист. Приходите к 19.00. Адрес: ул. Троицкая, 43, Italian Garden — дворик Международного культурного центра UNION. Вход через главный вход UNION. Стоимость билетов 200 грн. За 1600 грн можно забронировать стол на 4 человека. В сумму включена стоимость билета (200 грн. за человека) и депозит в буфете 200 грн. на одного человека. Бронирование столиков по телефону: +38 0482 39-39-39.

16 июля в Евангельской реформатской пресвитерианской церкви пройдёт музыкальное событие -«Моя волшебная леди и призрак оперы…». В зале Церкви очень атмосферно, а музыка затрагивает самые сокровенные глубины души. Вас ждёт действительно увлекательная программа – самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении. Приходите к 16 часам. Билеты стоимостью 160 гривен. Адрес: ул.Пастера, 62.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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