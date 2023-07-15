Актуальные события в одной ленте: издание Incrypted сделало криптовалютный календарь

Онлайн-медиа о криптовалютах Incrypted сделало полезное обновление.

Теперь на сайте издания есть криптовалютный экономический календарь, где указаны основные события отрасли. Этот раздел предполагает амбициозную цель – собрать все обновления, отчёты, разлоки, раздачи и другие события, которые индустрия криптовалют приготовила держателям цифровых монет.

Отображённые мероприятия можно отфильтровать по категориям, актуальности, значимости и рейтингу. Профессиональная команда журналистов и экспертов проверяет информацию о каждом ивенте, чтобы заполнить карточку события и добавить информацию в криптовалютный календарь.

На сегодня раздел объединяет информацию о 91 событии. Чтобы не пропустить интересное мероприятие, читатель издания может добавить его в персональный календарь.

«Тут вы найдёте анонсы важных или просто интересных событий из криптовалютного мира», – подмечает Иван Павловский, СЕО и ведущий автор данного онлайн-медиа.

Ранее издание стало известно, как онлайн-медиа, публикующее свежие новости криптовалют и еженедельный экономический криптокалендарь.