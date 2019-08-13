Китай готовится к выпуску собственной криптовалюты

Народный банк Китая, который является Центральным банком страны, анонсировал выпуск собственной криптовалюты в ближайшее время.

Об этом заявил директор департамента платежей Центрального банка Китая Му Чангчун на финансовом форуме в городе Ичунь, сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«По словам высокопоставленного чиновника, Народный банк Китая «близок» к выпуску собственной криптовалюты», — говорится в сообщении.

Однако подробностей относительно дат, когда именно новая криптовалюта увидит свет, пока нет.

Планируется, что китайская криптовалюта должна способствовать усилению международных позиций официальной валюты КНР юаня.

Выпуск криптовалюты также связан с попыткой властей взять под контроль рынок криптовалют. В частности, относительно всех криптовалют планируют применять государственный надзор, аналогичный надзору за оборотом иностранной валюты в стране. Это должно предотвратить риски скачков курсов криптовалют в будущем.

Как сообщала Одесса News, ещё в мае 2018 года генеральный директор компании Cerealia Андрей Григоров в ходе конференции Grain&Maritime Days in Odessa 2018 сказал, что Одесса готова к торговому финансированию сельхозпродукции в криптовалютах.

Кстати. По курсу криптовалютных бирж на 13 августа стоимость 1 биткоина равна 11 264 долларам США.