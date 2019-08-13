В Фонде госимущества ответили на решение работников ОПЗ бастовать

В Фонде государственного имущества отреагировали на обращение работников Одесского припортового завода к Президенту Украины по поводу возможного проведения забастовки из-за смены руководства.

Как сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook, нынешнее правление завода не может справиться с вызовами, стоящими перед предприятием. В результате — два года простоя и задолженность по заработной плате.

Не доволен Трубадуров и тем, как ОПЗ провёл конкурс по отбору предприятия-поставщика газа.

«То, что ОПЗ запустился, это позитив, но то, как руководство провело конкурс по отбору поставщика, вызывает много вопросов не только у Фонда государственного имущества как органа управления, но и у праоохранителей. Компании, которые предлагали лучшие ценовые предложения, были проигнорированы, и сейчас оспаривают результаты отбора. Фактически менеджмент ОПЗ воспользовался несовершенством процедур корпоративного управления и не сообщил в Фонд как орган управления о проведении конкурса, предложениях участников и его результатах, или сделал это намеренно для легализации непрозрачного отбора и предоставления одной из компаний сомнительного преимущества», — заявил Трубаров.

По его словам, ФГИУ дважды обращался к менеджменту предприятия с требованием предоставить документы по конкурсу, и дважды не получал ответа.

«Фонд дважды обращался к менеджменту завода с требованием предоставить документы по конкурсу и дважды получал ответ, что то руководство на больничном, то работники завода задействованы в подготовке визита Президента в Одессу (хотя они не имеют к этому никакого отношения), и ответ дать некому. Не предоставило правление ОПЗ информацию и по решению Наблюдательного совета, что является обязательным к исполнению. Я, как руководитель Фонда, против сомнительных конкурсов, договорняков и дерибана», — написал глава приватизационного ведомства.

Он отметил, что ОПЗ подлежит приватизации, а Кабмин утвердит отобранного инвестиционного советника Pericles Global Advisory, который также сомневается, что при нынешнем правлении ОПЗ удастся провести качественную подготовку к приватизации.

Трубаров отметил, что ОПЗ — сложное предприятие, «и не у каждого менеджера хватает знаний и умение им эффективно и прозрачно управлять. Поэтому нормальная практика, когда государство усиливает своё влияние на подчиненных ему предприятиях, в том числе, и сменой руководства, если оно не справляется с возложенными обязанностями», — подчеркнул руководитель ФГИУ.

Как сообщала Одесса News, 11 августа первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил, что коллектив ОПЗ находится в предзабастовочном состоянии из-за возможной смены руководителя предприятия.

Ранее, 4 августа, Одесский припортовый завод возобновил производство аммиака и карбамида. Завод получил природный газ по договору переработки давальческого сырья от компании «Агро Газ Трейдинг».