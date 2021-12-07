В Белгород-Днестровском порту продали плавкран и 3 баржи для выплаты зарплаты

ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» на аукционе продало плавкран и три баржи общей стоимостью более 10 млн грн, чтобы погасить задолженность по заработной плате портовикам.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что аукцион реализовывался через «Prozorro.Продажи». В частности, порт продал баржу-перевозчик платформ БС-1, плавкран «ПК-VI-62», судовую баржу ДМ-2394 и судовую баржу ДМ-2402.

Как проинформировали на предприятии, «стартовая цена составляла 7,168 млн грн. Полученные от продажи средства пойдут на погашение задолженности по зарплате».

Одесса News сообщала, что в 2019 году исполнительная служба вынесла постановления по аресту всех счетов и имущества Белгород-Днестровского порта. Из-за этого была заблокирована хозяйственная деятельность и усложнился процесс приватизации порта. Арест со счетов и имущества сняли в августе 2021 года.

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