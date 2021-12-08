Пламя пожара на Малой Арнаутской унесло жизнь одессита

7 декабря во время пожара в квартире жилого дома на Малой Арнаутской, 45, в Одессе обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о пожаре в Службу спасения поступило в 15.28.

Отмечается, что на борьбу с огнём выехали 8 единиц техники с 30 спасателями. Пылала квартира на 3 этаже трёхэтажного жилого дома. Тушение пожара осложняло значительное загромождение квартиры разным хламом. «По лестничным маршам эвакуировано 3-х жителей дома и 1 животное», — говорится в сообщении.

Однако, в результате пожара погиб мужчина (предварительно — хозяин квартиры).

В 16:08 пожар на площади 40 квадратных метров был локализован, а в 16:32 полностью ликвидирован.

Как сообщала Одесса News, 5 декабря произошёл пожар в Одессе по улице Академика Королёва, 64Б, в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома.

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