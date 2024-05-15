В Одесской военной академии погиб курсант во время прыжка с парашютом

14 мая на базе одного из украинских аэродромов на парашютной тренировке погиб учащийся Одесской военной академии.

Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

По данным бюро, он погиб во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Правоохранители отмечают, что это был 12-й прыжок воспитанника академии.

«Тренировочный прыжок курсант второго курса факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 м. По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолёт, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться», – говорится в сообщении.

19-летний военнослужащий погиб сразу на месте происшествия, констатировали в ГБР.

Бюро проводит расследование, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полётов и соблюдались ли правила поведения во время тренировочных полётов. Экспертиза установит, был ли правильно уложен парашют, добавили в бюро.

Фото: ГБР

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